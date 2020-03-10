Число зарегистрированных в РФ заболеваний коронавирусом возросло до 28 за сутки (232)

Антикор.com.ua 2020.03.11 20:11

В России зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием. "За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 в Московской области", - говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в среду.

ЗАРАЖЕНИЕ, ИТАЛИЯ, КАРАНТИН, УХАНЬ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, СЛУЧАЙ, Украина, Италия, Ухань, Франция