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Дело рейса МН17: свидетелям угрожают спецслужбы РФ и боевики из "Л/ДНР", детали

Дело рейса МН17: свидетелям угрожают спецслужбы РФ и боевики из "Л/ДНР", детали (72)

Dialog.ua 2020.03.10 20:02
10 марта 2020, 19:54 Такую информацию озвучил голландский прокурор во время заседания суда. По его словам, на свидетелей оказывается давление, в том числе физического и психологического характера. Международный уголовный суд в Гааге, который расследует дело об уничтожении над Донбассом в 2014 году самолета "Малайзийских авиалиний", вынужден столкнуться с еще одним неприятным явлением: боевики в так называемых
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2020.03.11 (72)

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