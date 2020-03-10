Матч Вольфсбург - Шахтер состоится без зрителей (137)

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- Сергей Палкин: 99,9%, что матч Шахтер - Вольфсбург будет без зрителей : Террикон 23:42
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- Где смотреть онлайн Вольфсбург - Шахтер: расписание трансляций : Апостроф 23:30
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- Где смотреть Вольфсбург - Шахтер : ICTV Факти 23:06
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- Каштру: Игроки Шахтера разочарованы, что матч против Bольфсбурга пройдет без зрителей : Football.ua 22:35
- Защитник "Вольфсбурга": "Такая гремучая смесь делает "Шахтер" очень опасным" : Footboom.com 22:34
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- Каштру: "Матч без зрителей - это как в театре, когда актеры играют, но никого нет в зале" : Сегодня.ua 22:02
- Луиш Каштру: "Выберем на Вольфсбург лучший состав из возможного" : Zbirna.com 21:59
- Хавбек "Вольфсбурга" Герхардт: "Против "Лейпцига" мы уже показали, что способны выжить против команды ЛЧ" : Tribuna.com Украина 21:47
- Победитель пары Хетафе - Интер может быть определен при помощи одного матча на нейтрально поле : UA-Футбол 21:47
- Шахтер - Вольфсбург: матч 1/8 финала Лиги Европы могут перенести в Киев : Футбол 24 21:04
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- Янник Герхардт: Шахтер - команда уровня Лиги чемпионов : Ukrainefootball.net 20:48
- Победитель пары "Интер" - "Хетафе" в ЛЕ может определиться в одном матче на нейтральном поле : Tribuna.com Украина 20:47
- Янник Герхардт: Шахтер - команда уровня Лиги чемпионов : Террикон 20:42
- Гласнер: У Шахтера игроки, которые годами играют на высшем уровне : Football.ua 20:35
- Победитель пары "Интер" - "Хетафе" может определиться в одном матче на нейтральном поле : Dynamomania.com 20:33
- "Шахтер" - "Динамо", Лига Европы и матчи сборной: какие футбольные поединки пройдут без зрителей из-за коронавируса : Ракурс 20:22
- Шахтер может провести ответный матч ЛЕ против Вольфсбурга в Киеве - СМИ : Sportarena.com 20:12
- Защитник Вольфсбурга: "Обидно, что такая важная игра пройдет без зрителей" : Zbirna.com 19:59
- Букмекеры назвали фаворита матча "Вольсбург" - "Шахтер" : UA.news 19:47
- Тренер "Вольфсбурга": "Матч против "Шахтера" без болельщиков - не лучший сценарий для обеих команд" : Tribuna.com Украина 19:47
- УЕФA перенес поединок Интер - Хетафе : Bigmir)net СПОРТ 19:36
- Лига Европы: "Шахтер" может сыграть против "Вольфсбурга" в Киеве : Еспресо TV 19:33
- "Рома" не полетела в Испанию на игру с "Севильей" : Прессинг.net.ua 19:32
- Ответный матч "Шахтера" с "Вольфсбургом" может быть перенесен из Харькова в Киев : Зеркало недели. Украина 19:16
- УЕФA перенес поединок Интер - Хетафе : Bigmir)net Новости 19:08
- Матчи Лиги Европы отменили из-за коронавируса : Еспресо TV 19:03
- Тренер "Вольфсбурга" - об отсутствии зрителей на матче с "Шахтером": "Такой исход нельзя назвать идеальным для нас" : Xsport.ua 18:57
- Два матча 1/8 Лиги Европы не состоятся из-за коронавируса : Всеукраинские вести 18:56
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- УЕФА из-за коронавируса отменил матчи Лиги Европы : Обозреватель 18:39
- УЕФА подтвердил перенос матчей ЛЕ Севилья - Рома и Интер - Хетафе : Football.ua 18:35
- УЕФА отменил два матча Лиги Европы из-за коронавируса : Факты 18:34
- Официально: два матча Лиги Европы отменены из-за коронавируса : Сегодня.ua 18:32
- Матч Шахтер - Вольфсбург может быть перенесен : Телеграф.com.ua 18:13
- Вольфсбург - Шахтер. Где и когда смотреть матч Лиги Европы : Новое Время 18:10
- От Шальке до Вольфсбурга: все успешные сезоны Шахтера в Лиге Европы : NewsMir.info 18:06
- Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" может быть перенесен из Харькова в Киев : Dynamomania.com 18:03
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