Матч Вольфсбург - Шахтер состоится без зрителей (137)

Народна Правда 2020.03.10 17:08

Поединок между немецкой и украинской командами на "Вольфсбург-Арене" пройдет без болельщиков. На первом поединке "волков" и "горняков" будут пустые трибуны. Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер, который состоится в Германии в четверг, 12-го марта, пройдет без зрителей, сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. Такое решение было принято из-за угрозы распространения коронавируса. Официальный сайт "волков" сообщает, что решение о проведении поединка при

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