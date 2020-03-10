Коронавирус: Италия вводит жёсткий карантин для всей страны (58)

InfoKava.com 2020.03.10 01:41

Италия, ставшая эпицентром распространения коронавируса в Европе, сперва закрыла Ломбардию как регион с наибольшим распространеним коронавируса, затем ограничила полеты из аэропортов, а в понедельник вечером пришла к выводу, что нужно полностью "закрыть" на некоторое время всю страну: свести к минимуму публичные мероприятия и поездки людей внутри страны и за рубежом. "Цифры говорят нам, что у нас наблюдается значительный рост числа людей в

ИТАЛИЯ, КАРАНТИН, КОНТ, ДЖУЗЕППЕ, ЛОМБАРДИЯ, ЭПИДЕМИЯ, Италия, Украина, Израиль