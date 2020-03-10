Трамп не приедет в Москву на 9 мая (9)

УП Європейська правда 2020.03.10 12:33
Вторник, 10 марта 2020, 12:16
Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в
праздновании 75-летия Дня Победы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Meduza.
"Действительно, по дипломатическим каналам получили информацию, что
президент США не приедет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Трамп не приедет в Москву, но
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