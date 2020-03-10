Трамп не приедет в Москву на 9 мая (9)

УП Європейська правда 2020.03.10 12:33

Вторник, 10 марта 2020, 12:16 Президент США Дональд Трамп не приедет в Россию 9 мая для участия в праздновании 75-летия Дня Победы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Meduza. "Действительно, по дипломатическим каналам получили информацию, что президент США не приедет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Трамп не приедет в Москву, но

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