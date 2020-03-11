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Госдума РФ закрепила власть Путина до 2036 года

Госдума РФ закрепила власть Путина до 2036 года (31)

Lenta.ua 2020.03.11 02:07
02:01 11 мар. В Госдуме РФ провели молниеносную спецоперацию по продлению полномочий президента Владимира Путина. Депутат "Единой России", первая женщина-космонавт, 83-летняя Валентина Терешкова, 10 марта, предложила внести в Конституцию РФ поправку, которая обнулила бы сроки Путина и позволила бы ему снова избираться на пост главы государства, сообщают росСМИ. Спустя примерно полчаса текст поправки появился на руках о депутатов, и
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2020.03.11 (31)

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