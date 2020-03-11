Болгария выдаст Украине Левина - фигуранта дела об убийстве Гандзюк (102)

Украина криминальная 2020.03.11 14:02

Опубликовано 11 марта 2020 Апелляционный суд города Бургас подтвердил это решение. Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение. Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин. Фото: hromadske.ua Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.