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Кабмин назначил трёх и.о. министров - экономики, образования и культуры

Кабмин назначил трёх и.о. министров - экономики, образования и культуры (11)

Одесса News 2020.03.10 21:13
10.03.2020 20:44 Обновлено: 10.03.2020 17:2517:25 Правительство назначило исполняющими обязанности министра экономики, министра образования и науки, а также министра культуры. По решению Кабинета министров на первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту возложено временное исполнение обязанностей главы Минэкономики. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Павел Кухта
НОВОСАД, МИНИСТР, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, МАЙЯ, НЕПРЕРЫВНОСТЬ, Полюхович, Шевченко, Гончарука, Шмыгаля, Украина, США, Киев, Ровно
2020.03.11 (11)

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