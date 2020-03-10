Кабмин назначил трёх и.о. министров - экономики, образования и культуры (11)

Одесса News 2020.03.10 21:13

10.03.2020 20:44 Обновлено: 10.03.2020 17:2517:25 Правительство назначило исполняющими обязанности министра экономики, министра образования и науки, а также министра культуры. По решению Кабинета министров на первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту возложено временное исполнение обязанностей главы Минэкономики. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Павел Кухта

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