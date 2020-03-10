Кабмин назначил трёх и.о. министров - экономики, образования и культуры (11)

Одесса News 2020.03.10 21:13
10.03.2020 20:44 Обновлено: 10.03.2020 17:2517:25
Правительство назначило исполняющими обязанности министра экономики,
министра образования и науки, а также министра культуры.
По решению Кабинета министров на первого заместителя министра развития
экономики, торговли и сельского хозяйства Павла Кухту возложено временное
исполнение обязанностей главы Минэкономики.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Павел Кухта
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