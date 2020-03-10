Участники группы "Время и Стекло" объявили о завершении проекта (+видео) (128)

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- Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" : РИА Мелитополь 21:25
- Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" : NewsMir.info 21:06
- Группа "Время и Стекло" объявил о своем распаде (ВИДЕО) : Journalist.today 20:46
- Бывшая жена Потапа прервала молчание после распада "Время и Стекло": "Очень тяжело..." : Politeka 20:40
- Участники группы "Время и Стекло" объявили о завершении проекта (+видео) : Крым.Реалии RFE/RL 19:52
- "Наступает новый этап": группа "Время и Стекло" прекращает существование : МИГ Запорожья 19:03
- Группа "Время и стекло" объявила о распаде и выпустила последний клип : Karavan.ua 18:49
- Группа "Время и Стекло" прекращает свое существование: вспоминаем лучшие клипы поп-группы : Хочу.ua 18:42
- Группа "Время и Стекло" объявила о распаде. Видео : Hronika.info 18:40
- Группа "Время и Стекло" объявила о распаде и анонсировала прощальный тур : #Буквы 18:19
- Популярная украинская группа "Время и Стекло" прекращает свое существование : FaceNews 18:16
- Группа "Время и Стекло" объявила дату последнего концерта : Best people club 18:11
- Поп-группа "Время и Стекло" объявил о завершении карьеры : Еспресо TV 18:03
- Наше время истекло: одна из самых популярных групп Украины заявила о распаде (Видео) : ASPInews 18:01
- "Время и Стекло" прекращает существование. Официальное заявление группы : VIVA! 17:11
- Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" : Апостроф. Лайм 17:11
- Группа "Время и стекло" прекращает свое существование : Телегид 16:55
- О распаде группы "Время и Стекло" объявили Надя Дорофеева и Позитив : Николаевские Известия 16:46
- Не думала, что будет так тяжело: Ирина Горовая прокомментировала распад "Время и Стекло" : Апостроф 16:45
- "Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы : Телеграф.com.ua 16:43
- Группа "Время и стекло" распалась : Телеканал СТБ 16:38
- Потап и Ирина Горова отреагировали на распад группы "Время и Стекло" : Главком 16:35
- Группа "Время и Стекло" распалась - официальное заявление артистов : FM-TV 16:35
- Финальные титры: когда последний концерт группы "Время и Стекло" в Запорожье : SkyNewsZP 16:34
- Финанльные титры: когда последний концерт группы "Время и Стекло" в Запорожье : SkyNewsZP 16:34
- Группа "Время и Стекло" выпустили последний клип в своем творчестве : 2000.ua 16:30
- Финальные титры: когда последний концерт группы "Время и Стекло" в Запорожье : Vgorode.ua 16:15
- Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась : Телеграф.com.ua 16:13
- Группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде : Західна iнформаційна корпорація 15:46
- Группа "Время и Стекло" объявила дату последнего концерта : Cosmopolitan (Украина) 15:23
- "Не думала, что будет так тяжело": Ирина Горовая эмоционально прокомментировала распад "Времени и Стекла" : Сегодня.ua 15:17
- Ирина Горовая и Потап прокомментировали распад группы "Время и Стекло" : Ivona 15:14
- Дуэт "Время и Стекло" объявил о завершении совместной карьеры: видео : NewsOne 15:09
- Потап прокомментировал распад известной группы : Lenta.ua 15:07
- "Каждый из нас продолжит свой путь дальше" Группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде : IPress.ua 15:06
- Группа "Время и Стекло" прекращает свое существование : 20 минут Украина 15:04
- Группа "Время и Стекло" шокировали поклонников громким заявлением : From-UA.com 15:04
- Группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде : Багнет 15:01
- Ирина Горовая и Потап прокомментировали распад группы "Время и Стекло" : Bigmir)net Новости 14:38
- Время и Стекло. Самое красивое прощание украинского шоу-бизнеса : FM-TV 14:35
- "Время и Стекло" распались: вспоминаем лучшие клипы группы : Лиза 14:28
- "Время и Стекло" распались спустя 10 лет, Дорофеева и Позитив признались, что случилось : Znaj.ua 14:16
- Время и Стекло объявили о прекращении существования группы : World News 14:15
- Группа "Время и Стекло" прекращает существование: известна причина распада : В Час Пик 14:15
- Их время истекло: украинская группа "Время и Стекло" прекращает свое существование : ВідкритийTV 14:14