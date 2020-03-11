В парламенте зарегистрировали закон Зеленского об улучшении работы СБУ (33)

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- На сайте Рады опубликован текст законопроекта Зеленского о реформе СБУ : Комсомольская Правда в Украине 20:46
- Президент внес в Раду законопроект о реформировании СБУ : Преступности.нет 19:16
- В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027 : Finance.UA 18:34
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- В Раде рассказали, во сколько украинцам обойдется реформирование СБУ : From-UA.com 18:04
- Зеленский внес законопроект о реформе СБУ : Vector News 17:17
- Появился текст законопроекта Зеленского относительно изменения в деятельности СБУ : Зеркало недели. Украина 16:46
- В Раде назвали необходимые расходы из бюджета для реформирования СБУ на 2021-2027 : РБК-Україна 16:41
- В Раде появился текст законопроекта Зеленского об усовершенствовании СБУ : РБК-Україна 16:11
- Зеленский внес в Раду законопроект об усовершенствовании СБУ : Mk.Mk.Ua 16:06
- Зеленский принялся за усовершенствование работы СБУ : Zachem 14:58
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- Зеленский вслед за законом о СБУ предложил Раде изменить два кодекса : RegioNews 12:41
- Зеленский предлагает Раде изменить два кодекса из-за новой редакции закона о СБУ : РБК-Україна 12:11
- Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в Таможенный кодекс: текст документа : Prioritet.org 10:20
- Зеленский предложил изменения в Таможенный кодекс : NovostiUA.net 09:09
- Зеленский принялся за усовершенствование работы СБУ : Новости N 08:08
- Зеленский подал в парламент законопроект об усовершенствовании СБУ : Знамя индустрии 03:00
- В парламенте зарегистрировали закон Зеленского об улучшении работы СБУ : Эхо Киева 02:30
- Зеленский принялся за усовершенствование работы СБУ : Сегодня.ua 01:47
- Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о реформе СБУ : ПрессОрг24 01:32
- Зеленский срочно призвал Раду изменить закон о СБУ: что известно : Обозреватель 01:09
- Зеленский предложил профильному комитету изменения в Таможенный кодекс : Journalist.today 00:46
- Зеленский подал в Верховную Раду изменения в закон об СБУ: тексте нет : Прямий канал 00:17
- Зеленский предлагает Раде безотлагательно внести изменения в закон о СБУ : Укринформ 00:17
- Зеленский просит Раду усовершенствовать деятельность СБУ : Vector News 00:16
- Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в Таможенный кодекс: текст документа : Антикор.com.ua 00:12
- Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в Таможенный кодекс: текст документа : Новости без границ 00:07
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