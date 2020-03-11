В парламенте зарегистрировали закон Зеленского об улучшении работы СБУ (33)

Эхо Киева 2020.03.11 02:30

11.Мар.2020 01:37 1 мин. читают 21 24tv.ua В Верховной Раде зарегистрирован, поданный Президентом Украины, законопроект об усовершенствовании работы Службы безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте ВР, передает ЭХО Киева. 10 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности

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