Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин

Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин (66)

Еспресо TV 2020.03.11 20:03
11 марта, 2020, 19:39 Мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с распространением коронавируса, однако заверил, что школы не будут закрывать Об этом он написал в Telegram. Кернес отметил, что также вводятся ограничения на массовые мероприятия. "С завтрашнего дня и на три ближайшие недели повседневную жизнь Харькова ждут изменения.
КАРАНТИН, ШКОЛА, ОДЕССА, ХАРЬКОВ, САД, ЦИРК, Буйневич, Кернес, Одесса, Украина, Харьков
2020.03.11 (66)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020