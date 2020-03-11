Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин (66)

Еспресо TV 2020.03.11 20:03

11 марта, 2020, 19:39 Мэр Харькова Геннадий Кернес уточнил, к каким мерам прибегнет город в рамках карантина в связи с распространением коронавируса, однако заверил, что школы не будут закрывать Об этом он написал в Telegram. Кернес отметил, что также вводятся ограничения на массовые мероприятия. "С завтрашнего дня и на три ближайшие недели повседневную жизнь Харькова ждут изменения.