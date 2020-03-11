Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин (66)

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- Кернес объяснил почему харьковские школы не закрывают на карантин : MyKharkov.info 22:10
- Для одесских школьников разработают видеоуроки : NewsMir.info 22:06
- Театры закроют, школы и детсады будут работать: в Харькове объявлен карантин : NewsRoom.kh.ua 22:06
- Для одесских школьников разработают видеоуроки : Багнет 22:01
- В Харькове ограничат количество участников мероприятий до 60 человек, но школы и садики не закрывают : Гордон 21:35
- В Одессе могут отменить Юморину : 2000.ua 21:30
- Кернес объяснил, почему в Харькове не закроют школы на карантин : Кросс-медиа 21:21
- В Харькове вводятся превентивные меры для предупреждения заболевания коронавирусом : Харківська міська рада 21:19
- Кернес отказался закрывать в Харькове детсады и школы : Антикор.com.ua 21:11
- В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят, - Кернес : Newzz.in.ua 21:06
- В Харькове не будут закрывать на карантин школы и детсады: Кернес объяснил причины : Факты 21:04
- Кернес объяснил, почему в Харькове не закроют школы на карантин : Karachun.com.ua 20:47
- Карантин: в Харькове решили закрыть кинотеатры, но не будут трогать школы : Таймер Одесса 20:43
- В Одессе хотят отменить Юморину : Слово і Діло 20:42
- Карантин в Харькове: закроют кинотеатры, но занятия в школах продолжатся : Гуру.ua 20:39
- Кернес отказался закрывать в Харькове детсады и школы : Новости без границ 20:37
- "Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин : Главред 20:35
- В Одессе закрыли школы и хотят отменить Юморину : Шиповник.ua 20:33
- Кернес решил не объявлять карантин в Харькове : DsNews 20:33
- В Харькове вводится ограничение в 60 человек для массовых мероприятий, но школы и садики на карантин не уходят - Кернес : UAzmi 20:14
- Геннадий Кернес прокомментировал карантинные мероприятия в Харькове : Редпост 20:11
- В николаевских школах неделю карантина заменят на каникулы : Николаевские новости 20:07
- В Харькове отказались закрывать на карантин детсады и школы : Інформатор.press 20:06
- В николаевских школах неделю карантина заменят на каникулы : NewsMir.info 20:06
- В Харькове вводятся превентивные меры для предупреждения заболевания коронавирусом : NewsMir.info 20:05
- Кернес заявил, что школы и детсады Харькова не будут закрывать на карантин : Еспресо TV 20:03
- Одесская Юморина может состояться, но в другом формате : Одесский Наблюдатель 20:02
- Кернес рассказал, что в Харькове закроют во время карантина, а что нет : 057.ua Харьков 20:01
- В Одессе из-за карантина отменяют Юморину и закрывают школы : СЛОВО Одесса 19:49
- Кернес объяснил, почему в Харькове не закроют школы на карантин : Страна.ua 19:47
- Карантин против коронавируса в Харькове: Кернес рассказал об изменении жизни харьковчан : Харків Таймс 19:43
- В Харькове не планируют закрывать школы в рамках карантина из-за коронавируса : РБК-Україна 19:40
- В Харькове вводится ограничение на количество участников массовых мероприятий до 60 человек, но школы и садики на карантин не уходят - Кернес : Интерфакс-Україна 19:36
- Школы Одессы с завтрашнего дня пойдут на карантин, для учеников введут видеоуроки : ПрессОрг24 19:33
- В Одессе завтра закроют все школы: принято решение : Взгляд из Одессы 19:11
- В Одессе детские сады переходят на особый режим работы : Взгляд из Одессы 19:10
- В Харькове на карантин закроют театры, кино и цирк - СМИ : MyKharkov.info 19:10
- В Харькове на карантин закрыли кинотеатры и цирки, а вот школы и сады остаются работать : Медиа-группа Объектив 19:10
- В Харькове закроют театры, кино и цирк : Depo 18:25
- Школы Одессы с завтрашнего дня пойдут на карантин, для учеников введут видеоуроки : DailyUA 18:24
- В Одессе на карантин закрывают школы, детсады работают в особом режиме : Культурометр Одессы 18:21
- В Харькове детям разрешили не ходить в школу : Комментарии:Харьков 18:20
- Одесская Юморина может состояться, но в другом формате : Odessa Online 18:11
- С 12 марта в школах Одессы вводится карантин, а массовые мероприятия рекомендовано отменить. Видео : Официальный сайт города Одесса 18:11
- С 12 марта в школах Одессы вводится карантин, а массовые мероприятия рекомендовано отменить. Видео : NewsMir.info 18:06
- Школы Одессы с завтрашнего дня пойдут на карантин, для учеников введут видеоуроки : Українські національні новини 17:48