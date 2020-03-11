Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены

Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены (54)

РИА Мелитополь 2020.03.11 08:25
11 марта 2020, 08:22 В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе переполнены детские больницы. Об этом сообщает Думская в среду, 11 марта. Очевидцы говорят, что в пульмонологических отделениях детских больниц города пациентов размещают даже в коридорах. "По информации муниципального департамента образования и науки, сегодня из- за ОРВИ и гриппа в городе не работает 115 классов, что меньше, чем семь
ГРИПП, ОДЕССА, ВИРУС, БОЛЬНИЦА, ДЕТСКАЯ, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, Одесса, Украина
2020.03.11 (54)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020