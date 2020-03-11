Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены (54)

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- В Одессе детские больницы переполнены из-за гриппа : Единая Одесса 12:27
- Одесситы снова под прицелом гриппа: эпидпорог превышен на 21% : Деловая Одесса 12:23
- В одесских больницах нет коронавирусной паники (фото) : 7 телеканал Одессы 12:03
- Страх перед коронавирусом: одесские больницы переполнены : 7 телеканал Одессы 12:03
- В Одессе регистрируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ : Одесский Наблюдатель 12:02
- В Одессе переполнены детские больницы из-за гриппа : Знамя индустрии 12:00
- В Одессе регистрируют рост заболеваемости гриппом и ОРВИ : Одесский Курьер 11:47
- В одесской больнице детей размещают в коридоре (обновлено) : Vgorode.ua 11:45
- В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах : Гуру.ua 11:39
- Больницы переполнены, пациентов размещают в коридорах: Одессу атаковал грипп : From-UA.com 11:35
- В Одессе детские больницы переполнены из-за гриппа : Шиповник.ua 11:33
- Украинская эпидемия: Одесские детские больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом : Телеграф.com.ua 11:13
- В Одессе из-за гриппа и ОРВИ переполнены больницы, детей размещают в коридорах : Антикор.com.ua 11:11
- Грипп атакует: эпидпорог в Одессе превышен на 21% : УСИ Одесса 11:07
- В Одессе из-за гриппа и ОРВИ переполнены больницы, детей размещают в коридорах : Новости без границ 11:07
- ОРВИ и грипп: в Одессе переполнены детские больницы : ГолосUA 11:05
- В Одессе детские больницы переполнены больными гриппом и ОРВИ (фото) : УНИАН 11:03
- В Одесі захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг: дитячі пульмонології переповнені пацієнтами : ASPInews 11:01
- Грипп не уходит из Одессы : Лента новостей Одессы 10:58
- В Одессе из-за гриппа и ОРВИ переполнены детские больницы : Journalist.today 10:46
- В Одессе из-за гриппа переполнены детские больницы : RegioNews 10:41
- В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: дети лежат в коридорах (фото) : Сегодня.ua 10:32
- Грипп не уходит из Одессы : Глобус Одессы 10:12
- В Одессе заболевших гриппом детей начали размещать в коридорах из-за нехватки мест : Местные вести 10:09
- В Одессе детские больницы переполнены из-за роста заболеваемостью гриппом : News24UA 10:05
- Одесса: грипп не уходит, коронавируса нет : 048.ua Одесса 10:01
- Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены : Маю право 09:56
- Сегодня, 09:19 Грипп в Украине: детские больницы переполнены : Вести-UA 09:52
- В Одессе из-за гриппа переполнены детские больницы : УРА-Информ 09:49
- В Одессе детские больницы переполнены из-за роста заболеваемостью гриппом : Західна iнформаційна корпорація 09:46
- В Одессе из-за гриппа и ОРВИ переполнены больницы, детей размещают в коридорах : InfoResist.org 09:46
- Детские больницы Одессы переполнены больными гриппом и ОРВИ (ФОТО) : Iнше ТВ 09:43
- В Одессе бушует новая эпидемия гриппа : Lenta.ua 09:37
- В Одессе детские больницы переполнены из-за гриппа: фото : Прямий канал 09:32
- В Одессе увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ : Depo 09:24
- На прошедшей неделе гриппом и ОРВИ заболели 6322 одессита : Контекст-Причерноморье 09:20
- Детей размещают в коридоре: больницы переполнены из-за гриппа : Одесский Паблик 09:10
- Детей размещают в коридоре: в Одессе переполнены больницы : Vgorode.ua 08:45
- Грипп и другие ОРВИ: детские больницы Одессы переполнены, возможен новый карантин : Измаил вечерний 08:45
- В Одессе заболевших гриппом детей начали размещать в коридорах из-за нехватки мест: фото : NewsOne 08:39
- Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа : Новости без границ 08:37
- Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены : РИА Мелитополь 08:25
- Грипп в Украине: детские больницы Одессы переполнены : Bigmir)net Новости 08:08
- Детей размещают в коридорах. В Одессе больницы переполнены из-за гриппа: фото : ЛІГАБізнесІнформ 08:07