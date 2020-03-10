Министерство культуры и министерство энергетики временно возглавили первые заместители министров (21)

Iнше ТВ 2020.03.10 20:43

Поскольку министр энергетики и защиты окружающей природной среды Украины Алексей Оржель и Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отказались работать в правительстве Шмыгаля, сегодня, 10 марта, на внеочередном заседании правительства были назначены четыре вр.и.о. министров. Об этом сообщается на Правительственном портале, передает Інше ТВ. Напомним, как уже сообщалось, Врио министра образования и науки стал Юрий

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