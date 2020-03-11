Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля! (111)

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- Поможет ли закрытие школ замедлить распространение коронавируса? : Новости N 21:08
- После посещения нардепами России Раду предложили закрыть на карантин : Вести.ua 20:44
- Киевские власти назвали условие закрытия школ и метро из-за коронавируса : Взгляд.ua 20:14
- Крупный ритейлер рассказал, хватит ли продуктов в Украине из-за вспышки коронавируса : Новое Время 20:10
- Карантин ввели во всех областях Украины : Vgorode.ua 19:49
- Карантин ввели во всех областях Украины : Vgorode.ua 19:49
- В Украине ввели карантин из-за коронавируса : Шостка.info 19:47
- Карантин в Украине из-за коронавируса: какие ограничения ввел Кабмин. Официально : Информатор 18:44
- Будем уговаривать: полиция объяснила, как будет соблюдать карантин : Вести.ua 18:44
- В Украине ввели трехнедельный тотальный карантин : Дзержинск город шахтеров 18:27
- Эпидемия неизбежна, премьер Шмыгаль обратился к украинцам: "Правительство не сможет..." : Politeka 17:40
- Эпидемия коронавируса: Шмыгаль прокомментировал возможный запрет передвижения по Украине : Новое Время 17:40
- Украина на пороге экономического кризиса - Шмыгаль : Новое Время 17:09
- Киев ушел на карантин из-за коронавируса: Одесса ожидает решения : УСИ Одесса 17:07
- Пробное ВНО отложили из-за коронавируса : Gazeta.ua 16:35
- СМИ: По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса : Позиция 16:30
- В Украине ввели карантин: закрываются все учебные заведения 11 March 2020, 14:29 : Николаев в подробностях 16:28
- "Запрет собраний более 200 человек". Сюмар заявила, что в Украине ввели общенациональный карантин : Медіаплатформа "НАШ" 16:12
- Официально: Кабмин ввел карантин по всей территории Украины : Медіаплатформа "НАШ" 16:12
- В Украине вводят карантин на три недели - нардеп : MyKharkov.info 16:10
- В учебных заведениях Винницкой области объявили карантин : 0432.ua Винница 16:00
- В Украине из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции веден карантин на три недели : Любимые Сумы 15:57
- Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля! : Корупція Інфо 15:52
- Кабмин ввел карантин из-за коронавируса на всей территории Украины : Криминал.TV 15:51
- Можно ли купить тест на коронавирус в Киеве и провериться дома : Информатор 15:44
- В Украине объявили общенациональный карантин: что это значит : Информатор 15:44
- Кабмин ввел карантин в Украине из-за коронавируса : Инфолайн 15:43
- Нардеп Виктория Сюмар пишет, что Кабмин ввел карантин... : Голос Правди 15:37
- В Украине ввели карантин из-за эпидемии коронавируса: закроют школы и отменят массовые мероприятия : Шахтёрский край 15:36
- Три недели карантина: В Украине отменили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения : Depo 15:26
- Кабмин ввел карантин из-за коронавируса - нардеп : Вибори в Україні та світі 15:16
- Кабмин ввел карантин из-за коронавируса - нардеп : Паноптикон 15:15
- В Украине ввели карантин из-за коронавируса : БессарабiЯ.UA 15:13
- По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса : 7 телеканал Одессы 15:03
- Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- Из-за эпидемии коронавируса с завтрашнего дня по всей Украине вводится общенациональный карантин : Курахово и Марьинка 14:52
- Кабмин ввел карантин по всей Украине: первые подробности : Утренний город 14:48
- Соцсети бурно отреагировали на карантин в Украине : FaceNews 14:46
- Украину срочно закрывают на карантин. Особый режим по всей стране : Hyser 14:43
- В Украине введен общегосударственный карантин : Террикон 14:42
- Школы и вузы Польши закрывают на карантин : Слово і Діло 14:42
- Правительство ввело в Украине трехнедельный карантин из-за коронавируса : Новое Время 14:40
- Украина вводит карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире : ТК Град 14:39
- В Украине ввели карантин на три недели : Bigmir)net СПОРТ 14:36
- Карантин ввели во всех областях Украины : SkyNewsZP 14:34
- Кабмин объявил всеукраинский карантин : Досье 14:28