Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля! (111)

Корупція Інфо 2020.03.11 15:52

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook. Нардеп отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений, - запрещение массовых собраний более 200 человек, - закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть КПП.