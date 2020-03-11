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Арахамия предлагает направить запрос в СБУ относительно визита Медведчука и Ко в Москву

Арахамия предлагает направить запрос в СБУ относительно визита Медведчука и Ко в Москву (96)

Depo 2020.03.11 19:32
Служба безопасности Украины должна дать юридическую оценку поездке депутатов от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москву для встречи с представителями Государственной думы России 11 березня 2020 18:07 Об этом заявил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Depo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина". "Они едут в страну-агрессор, какие-то переговоры, фотографии - я вообще не
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2020.03.11 (96)

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