Арахамия предлагает направить запрос в СБУ относительно визита Медведчука и Ко в Москву (96)

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- МИД Франции: Парламентское измерение должно содействовать усилиям "нормандской четверки" : MIGnews.com.ua 21:38
- В Раде открестились от вояжа ОПЗЖ в Москву : Дело.ua 21:32
- Арахамия призвал СБУ дать оценку поездки нардепов ОПЗЖ к Путину: "Выглядит это очень плохо" : ДонПресс 21:28
- Во время войны нейтралитета не бывает : Газета День 21:25
- Пророссийская нардеп-одесситка приехала в Москву на заседание Госдумы : Depo 21:24
- Арахамия предложил отправить Медведчука в карантин : Комментарии.UA 21:20
- Членов ОПЗЖ, ездивших в Госдуму, нужно отправить на карантин - Арахамия : Гордон 21:05
- Нардепы Украины посетили заседание Госдумы РФ : FaceNews 20:46
- МИД Франции: Парламентское измерение должно содействовать усилиям "нормандской четверки" : NewsOne 20:39
- МИД Франции: Парламентское измерение должно содействовать усилиям "нормандской четверки" : 112.ua 20:30
- На Донбассе война, ОПЗЖ - в Кремле : Укринформ 19:47
- Поездку депутатов ОПЗЖ в Москву должна оценить СБУ. - Арахамия : Hubs 19:40
- Арахамия о поездке Медведчука в РФ: ОПЗЖ - в карантин, СБУ должна их проверить : ЛІГАБізнесІнформ 19:37
- Арахамия предлагает направить запрос в СБУ относительно визита Медведчука и Ко в Москву : Depo 19:32
- Рада отмежевалась от московских встреч Медведчука и Рабиновича : Iнше ТВ 18:43
- Арахамия предложил изолировать нардепов ОПЗЖ, которые ездили в Москву : DsNews 18:33
- Визит Медведчука в Москву: "слуги" хотят привлечь СБУ : Gazeta.ua 18:05
- Диалог нужен, и его следует развивать, - Левочкин о парламентском измерении "нормандского формата" : Західна iнформаційна корпорація 17:46
- Диалог нужен и его следует развивать, - Левочкин о парламентском измерении "нормандского формата" : NewsOne 17:39
- Арахамия считает, что поездку депутатов ОПЗЖ в Москву должна оценить СБУ : Интерфакс-Україна 17:36
- Медведчук и Путин обсудили "мир в Украине": нардепы требуют посадить лидера ОПЗЖ на 15 лет : Ракурс 17:22
- Медведчук обсудил с Путиным прекращение войны на Донбассе на условиях России : Антикор.com.ua 17:12
- Ездили как частные лица: В Верховной Раде отреагировали на поездку ОПЗЖ в РФ : Новости Донбасса 16:39
- "ЕС" и "Голос" осуждают московский вояж Медведчука и Кo : FM-TV 16:35
- Частный визит: в Раде прокомментировали вояж Медведчука и Ко в Думу : Gazeta.ua 16:35
- Верховная Рада открестилась от членов ОПЗЖ, которые ездили в гости к Путину : Думская.net 16:33
- "Командировку не оформляли". Аппарат Рады пояснил основания поездки нардепов ОПЗЖ в Москву : InfoResist.org 16:31
- Нардепы ОПЗЖ не представляли Раду на встречах с руководством России - аппарат ВР : Экономика.com.ua 16:30
- В Раде открестились от вояжа ОПЗЖ в Москву : OstanniPodii.com 16:14
- Любимчики России. Медведчук встретился с Путиным, его соратники стали первыми за шесть лет депутатами ВР, посетившими Госдуму : Новое Время 16:10
- На заседании Госдумы присутствовали украинские депутаты : Микола.net 16:01
- "Командировку не оформляли". Аппарат Рады назвал "частными" встречи нардепов от ОПзЖ с политиками в Москве : the Бабель 15:42
- Медведчук полетел на встречу к Путину: появились подробности и фото : Народна Правда 15:39
- В Раде назвали поездку нардепов из ОПЗЖ в Госдуму РФ "частным визитом" : ОстроВ 15:39
- В Раде прокомментировали поездку ОПЗЖ в Госдуму РФ : Вибори в Україні та світі 15:16
- В Раде прокомментировали поездку нардепов ОПЗЖ в Москву : Телеграф.com.ua 15:13
- Группа членов ОПЗЖ в частном порядке встречалась с нелегитимными депутатами Госдумы : RUpor.info 15:12
- Рада открестилась от визита Медведчука и депутатов ОПЗЖ к Путину : RegioNews 15:11
- Нардепы ОПЗЖ не представляли Раду на встречах с руководством России - аппарат ВР : ЛІГАБізнесІнформ 15:08
- "ЕС" и "Голос" осуждают московский вояж Медведчука и К? : NewsMir.info 15:06
- Нардепы "ОПЗЖ" поехали в Москву, не оформив командировки : Еспресо TV 15:03
- Нардепы Верховной Рады от ОПЗЖ посетили заседание Госдумы РФ : Waves-ua 14:57
- В Аппарате Рады отреагировали на поездку ОПЗЖ в Госдуму : УРА-Информ 14:49
- "ЕС" и "Голос" осуждают московский вояж Медведчука и Кo : Укринформ 14:47
- В Аппарате Рады прокомментировали поездку Медведчука с другими нардепами в РФ и встречу с Путиным : Електронні Вісті 14:45
- Нардепы Украины посетили заседание Госдумы РФ : Типичный Херсон 14:40