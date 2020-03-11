Эпидемия коронавируса: в Киеве закрыли школы и детсады на карантин - видео (117)

Realist.online 2020.03.11 13:24

В Киеве с пятницы, 12 марта, до конца марта вводится план противоэпидемических мероприятий и ограничений, заявил мэр столицы Виталий Кличко. Об этом киевский мэр сообщил в видеообращении в Facebook. В Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в детсадах. "Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания коронавирусом, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и

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