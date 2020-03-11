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"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"

"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу" (38)

Всеукраинские вести 2020.03.11 08:56
Новости Украины:Зеленский считает, что земельная и медицинская реформа должны быть завершены, а правительству надо улучшить коммуникацию по этим темам. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что земельная реформа и реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ. "Земельная реформа - это реформа и президента, и правительства, мы все
ЗЕЛЕНСКИЙ, РЕФОРМА, КАДАСТР, ЗАКОНОПРОЕКТ, КОММУНИКАЦИЯ, ЗЕМЛЯ, Зеленский, Украина
2020.03.11 (38)

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