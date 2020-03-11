"Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу" (38)

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- Зеленский назвал основную проблему "антиколомойского" закона : Зеркало недели. Украина 12:46
- Зеленский пообещал выполнить обязательства перед МВФ, принять закон о продаже земли и продолжить медреформу Супрун : Инфолайн 12:44
- Медицинская и земельная реформы будут завершены: Владимир Зеленский : Судебно-юридическая газета 12:38
- Зеленский пообещал завершить реформы: какие и почему : Gazeta.ua 12:05
- Зеленский: медицинская и земельная реформы в Украине будут завершены : Journalist.today 11:46
- Зеленский пообещал довести медицинскую и земельную реформы до конца : Uapress.info 11:44
- Земельная и медицинская реформы будут завершены - Зеленский : СЛОВО Одесса 10:49
- Земельная и медицинская реформы будут завершены. Президент : Харківська ОДА 10:48
- Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы : Трибун Луганска 10:44
- Мы закончим земельную реформу - Владимир Зеленский : AgroReview 10:09
- Программа МВФ. Зеленский назвал проблемы "антиколомойского" закона : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
- Возможно, шанса больше не будет - Зеленский сделал заявление по реформам : Kherson.life 09:50
- Зеленский пообещал МВФ принять "антиколомойский закон" и земельную реформу : thePage 09:42
- Земельная и медицинская реформы будут завершены, - Зеленский : Hubs 09:40
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Единая Одесса 09:27
- Земельная реформа: Зеленский дал обещание : Алекс.ua 09:10
- "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу" : Всеукраинские вести 08:56
- Зеленский обещает как можно быстрее завершить земельную и медицинскую реформы : UA.news 08:47
- Зеленский: Земельная и медреформа будут завершены : ЛІГАБізнесІнформ 08:37
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Спілка Блогерів України 08:28
- Президент Зеленский пообещал продолжить дело Супрун и продать землю : Elise Journal 07:31
- Зеленский признал свою ответственность за земельную реформу и пообещал довести ее до конца : 112.ua 07:30
- Зеленский заявил, что берет на себя ответственность за земельную реформу : MZM.zp.ua 07:10
- Земельная реформа: Зеленский дал обещание : Багнет 07:01
- У страны может не быть другого шанса, - Зеленский пообещал завершить земельную и медреформу : ГЛАВПОСТ 06:35
- Зеленский намерен довести до конца земельную и медицинскую реформы : FaceNews 05:45
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Типичный Херсон 04:40
- Зеленский пообещал завершить земельную и медицинскую реформы : Зеркало недели. Украина 04:16
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Типичный Херсон 02:40
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Вибори в Україні та світі 00:46
- Зеленский берет на себя ответственность за земельную реформу : Днепр Вечерний 00:27
- Возможно, шанса больше не будет - Зеленский сделал заявление по реформам : Вести.ua 00:14
- Зеленский пообещал выполнить обязательства перед МВФ, принять закон о продаже земли и продолжить медреформу Супрун : Антикор.com.ua 00:12
- Зеленский пообещал завершить земельную реформу : Новости N 00:08
- Зеленский утверждает, что земельная и медицинская реформы в Украине будут завершены : Громадське телебачення 00:06