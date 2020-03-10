Премьер и министр финансов готовят визит в США для переговоров с МВФ (80)

StockWorld.com.ua 2020.03.11 10:52

Президент Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg заявил, что в ближайшее время министр финансов Игорь Уманский и премьер-министр Денис Шмыгаль направятся в США для переговоров с Международным валютным фондом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента. По словам Владимира Зеленского, новый министр финансов Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее

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