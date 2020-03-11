В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня (54)

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- В Украине хотят запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах : Актуальная Правда 12:12
- Кличко заявил о введении карантина в учебных заведениях, а также ограничения на проведение массовых мероприятий : ASPInews 12:01
- В Украине хотят запретить массовые мероприятия и ввести карантин в учебных заведениях : Спілка Блогерів України 11:28
- В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня : Днепр Час 11:28
- В Украине введут карантин из-за коронавирус? : Press-Центр 11:20
- В Украине запретят массовые мероприятия и введут карантин в школах : Контракты.ua 11:07
- Кабмин намерен ввести карантин по всей Украине : 06274.com.ua Бахмут 11:02
- Кабмин намерен запретить массовые мероприятия и ввести карантин в учебных заведениях : ASPInews 11:01
- Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях : Деловой Славянск 10:49
- В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня : Вої 10:45
- Вспышка коронавируса: по всей Украине могут объявить карантин со всеми ограничениями : Vgorode.ua 10:45
- Кабмин намерен объявить карантин на общенациональном уровне - СМИ : Гуру.ua 10:39
- Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах : LB.ua 10:37
- В сумских школах и вузах хотят ввести карантин из-за коронавируса : Данкор онлайн 10:32
- Нардеп: В Украине могут ввести карантин с серьезными ограничительными мерами : Експерт-центр 10:32
- Сегодня Кабмин может ввести запрет на проведение массовых мероприятий : Pravo.ua 10:31
- СМИ: Правительство готовится объявить карантин во всех школах и вузах Украины : Позиция 10:30
- Коронавирус SARS-CoV-2. Сегодня Кабмин может ввести карантин по всей территории Украины - СМИ : Kyiv.osp-ua.info 10:24
- Правительство Украины намерено 11 марта объявить карантин по всей стране : Хроники и Комментарии 10:22
- Сегодня правительство объявит общенациональный карантин - СМИ : Prioritet.org 10:20
- СМИ: сегодня Кабмин рассмотрит решение о карантине по всей Украине : Петр и Мазепа 10:10
- Коронавирус: Кабмин может ввести карантин по всей Украине, - СМИ : Еспресо TV 10:03
- Сегодня правительство может объявить общенациональный карантин в связи с коронавирусом : "Наша газета" (Луганск) 10:02
- Сегодня в Украине могут объявить общенациональный карантин : Житомир Онлайн 09:59
- Сегодня возможно введение общенационального карантина : Кстати+ 09:54
- Запретят "массовки" и остановят обучения. В Правительстве подготовили важное решение. Уже сегодня : Корупція Інфо 09:52
- СМИ: Кабмин запретит массовые мероприятия и введет карантин в учебных заведениях : Kramatorsk.info 09:51
- В среду правительство объявит общенациональный карантин - СМИ : Kherson.life 09:50
- Правительство намерено ввести общенациональный карантин по всей стране : Новости Херсонщины 09:48
- Кабмин намерен объявить карантин на общенациональном уровне - СМИ : Сегодня.ua 09:47
- Коронавирус в Украине: Сегодня Кабмин планирует объявить строгий карантин : Известия в Украине 09:45
- Сегодня правительство может объявить общенациональный карантин в связи с коронавирусом : Cxid.info 09:32
- Правительство намерено ввести карантин в учебных заведениях : Рубрика 09:30
- Сегодня в Украине могут объявить общенациональный карантин : Барометр Южноукраинска 09:11
- Нардеп: В Украине могут ввести карантин с серьезными ограничительными мерами : ГолосUA 09:05
- Кабинет министров Украины может ввести карантин из-за коронавируса : 5632.com.ua Павлоград 09:02
- Сегодня правительство объявит общенациональный карантин : Кам'янске портал 09:01
- Кабмин уже сегодня может ввести общенациональный карантин : Мариупольские новости 08:56
- Сегодня правительство объявит общенациональный карантин : Укрудпром 08:44
- В Украине могут объявить "карантин с серьезными ограничительными мерами" : SkyNewsZP 08:34
- Коронавирус в Украине: Страну закрывают на карантин : NewsProUA 08:21
- Кабмин сегодня может ввести общенациональный карантин : Южная правда 08:06
- В Украине могут объявить "карантин с серьезными ограничительными мерами" : IPnews 07:44
- Сегодня в КМУ рассмотрят вопрос об общенациональном карантине : Iнше ТВ 07:43
- Карантин в Украине: Всю страну закрывают на замок : Elise Journal 07:31
- Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях, - СМИ : РИА Мелитополь 06:25