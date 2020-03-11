В Украине объявят общенациональный карантин: уже сегодня (54)

Вої 2020.03.11 10:45

11 березня 2020, середа, 10:26 | Джерело: https://rbc.ua/ Коронавирус в Украине (фото: РБК-Украина) Из-за коронавируса правительство намерено объявить общенациональный карантин в Украине Коронавирус в Украине станет причиной того, что Кабмин объявит общенациональный карантин уже сегодня, 11 марта. На сегодняшний день в Украине зафиксирован лишь один подтвержденный случай заражения COVID-19, но ситуация с коронавирусом в мире заставляет быть