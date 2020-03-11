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Закон об украинском языке изменят: важное заявление из Рады

Закон об украинском языке изменят: важное заявление из Рады (41)

From-UA.com 2020.03.11 11:34
Что хотят изменить? Верховная Рада Украины планирует рассмотрение законопроектов, предусматривающих изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного. Об этом в эфире 112 Украина заявил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. По его словам, есть несколько законопроектов касаемо изменений в закон о языке, минимум один из них уже прошел соответствующий комитет. "Если я не ошибаюсь, то один из них прошел комитет.
ЗАКОН, ЯЗЫК, РАЗУМКОВ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ЯЗЫКОВА, Разумков, Украина
2020.03.11 (41)

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