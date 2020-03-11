Закон об украинском языке изменят: важное заявление из Рады (41)

2020.03.11 (41)2020.03.10 (5) →
- Разумков заявил о возможном изменении закона о тотальной украинизации : Инфолайн 12:44
- Власти хотят изменить языковой закон : Gazeta.ua 12:35
- Верховная Рада рассмотрит изменения в языковой закон : Барометр Южноукраинска 12:11
- Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка, - Разумков : Антикор.com.ua 12:11
- Разумков заговорил об изменениях в законе о "тотальной украинизации" : Народна Правда 12:09
- Эксперт: Парламенту придется вносить изменения в языковой закон : ГолосUA 12:05
- Верховная Рада может внести изменения в языковой закон, - Разумков : Фокус 12:04
- В Верховной Раде анонсировали просмотр языкового закона : UA.news 11:47
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : NewsOne 11:39
- Закон об украинском языке изменят: важное заявление из Рады : From-UA.com 11:34
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : ГолосUA 11:05
- Разумков сообщил, когда Рада изменит спорный языковой закон : Известия в Украине 10:45
- ВР рассмотрит изменения в языковой закон - Разумков : Слово і Діло 10:42
- Рада рассмотрит изменения в законе о государственном языке, - Разумков : Експерт-центр 10:32
- Разумков заявил о возможном изменении закона о тотальной украинизации : Страна.ua 10:17
- Сегодня, 09:57 Елена Клименко Разумков на канале Медведчука анонсировал внесение изменений в языковый закон : ReplyUA.net 10:11
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Mk.Mk.Ua 10:06
- Разумков анонсировал изменения в закон о государственном языке : Четверта Влада 10:05
- Разумков сообщил о начале процесса пересмотра языкового закона : DsNews 10:03
- Разумков предположил пересмотр языкового закона : Еспресо TV 10:03
- Рада рассмотрит изменения в языковой закон, - Разумков : РБК-Україна 09:40
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Единая Одесса 09:27
- Рада рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка : UAzmi 09:14
- Рада рассмотрит изменения в языковой закон - Разумков : RegioNews 09:11
- Рада рассмотрит изменения в закон об украинском языке : ForUm 09:04
- Рада может изменить языковой закон : Гуру.ua 08:39
- Разумков анонсировал изменения в закон о государственном языке : Прямий канал 08:32
- Скандальный закон об украинском языке могут изменить: Разумков сделал важное заявление : Politeka 08:10
- Верховная Рада пересмотрит закон об украинском языке : Lenta.ua 08:07
- Разумков анонсировал изменения в закон об украинском языке : Главред 07:05
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : РИА Мелитополь 06:25
- Изменения в закон об украинском языке как государственном рассмотрят в Раде, - Разумков : ГЛАВПОСТ 05:05
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Типичный Херсон 04:40
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Новости N 03:08
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Южная правда 02:06
- Разумков анонсировал изменения в языковой закон : Вибори в Україні та світі 00:45