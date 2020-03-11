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Микроавтобус с жителями "ДНР" попал в жуткое ДТП в России, есть погибшие (ФОТО)

Микроавтобус с жителями "ДНР" попал в жуткое ДТП в России, есть погибшие (ФОТО) (52)

DsNews 2020.03.11 11:03
В Ростовской области на 869-м километре трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус Opel Vivaro и грузовой автомобиль Scania, погибли четыре человека, пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, передает "ДС". По предварительным данным, водитель Opel уснул за рулем и допустил столкновение с попутно движущейся грузовой машиной.
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