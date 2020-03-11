Коронавирус выявлен у замминистра здравоохранения Великобритании (41)

Шиповник.ua 2020.03.11 11:33

10:55 11.03.2020 Замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус COVID-19. Об этом пишет "Интерфакс-Украина". Она информировала в распространенном заявлении, что находится дома на карантине и прекратила все контакты, постепенно поправляется. Вместе с тем, как сообщают британские СМИ, на минувшей неделе Доррис имела многочисленные встречи и контакты в парламенте, а накануне встречалась и