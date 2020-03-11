В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар: задерживают стариков (132)

- Кулеба назвал новой волной репрессий обыски у крымских татар в Бахчисарае : Зеркало недели. Украина 12:46
- Показательные репрессии: Кулеба отреагировал на незаконные обыски у крымских татар в Бахчисарае : Західна iнформаційна корпорація 12:46
- Прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело относительно незаконных обысков у крымских татар : Західна iнформаційна корпорація 12:46
- В Крыму незаконно обыскивали домовладения украинцев. Открыто уголовное дело : Українські Новини 12:44
- В Крыму после обысков ФСБ задержала четверых крымских татар : Центр журналистских расследований 12:44
- МИД выражает "решительный протест" из-за обысков в оккупированном Бахчисарае : UAzmi 12:44
- Прокуратура открыла производство из-за обысков в Крыму : Слово і Діло 12:42
- Кулеба отреагировал на задержания крымских татар в Бахчисарае : Слово і Діло 12:42
- Новая волна задержаний в Крыму: оккупанты задержали 5 крымских татар после обысков : Українська правда 12:41
- Прокуратура открыла производство из-за обысков в Крыму : РБК-Україна 12:41
- Обыски в Крыму: прокуратура начала уголовное производство : RegioNews 12:41
- Российские силовики искали оружие в доме журналиста телеканала ATR : RegioNews 12:41
- В МИД прокомментировали обыски в домах крымских татар : NewsOne 12:39
- Прокуратура Украины открыла дело о нарушении неприкосновенности жилища в связи с обысками у крымских татар в Бахчисарае : Ґрати 12:39
- После обысков российские силовики задержали в Крыму четырех крымских татар. Ведущему ATR вменяют создание террористической организации : Гордон 12:35
- Кулеба отреагировал на обыски у крымских татар в Бахчисарае : Depo 12:32
- Глава МИД Украины назвал задержания ФСБ крымских татар репрессией : Комсомольская Правда в Украине 12:31
- МИД сообщил о новой волне репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму : DailyUA 12:24
- В оккупированном Крыму проводят обыски и задержания крымскотатарских активистов - фото : Realist.online 12:24
- МИД сообщил о новой волне репрессий против крымских татар в оккупированном Крыму : Українські національні новини 12:18
- Обыски в Крыму: ФСБ задержала пятерых крымских татар : Укринформ 12:17
- Прокуратура открыла производство из-за незаконных обысков у крымских татар в Бахчисарае : Зеркало недели. Украина 12:16
- Задержаны пять человек: в Крыму проводят массовые обыски : Vgorode.ua 12:15
- Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира. об обысках у крымских татар : UAzmi 12:15
- Адвокат сообщил подробности обысков в Бахчисарае : Слово і Діло 12:12
- Ломали двери и пугали до полусмерти: оккупанты в Крыму устроили масштабные обыски : Антикор.com.ua 12:12
- В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму : РБК-Україна 12:11
- В МИД отреагировали на задержания крымских татар в Крыму : RegioNews 12:11
- Ломали двери и пугали до полусмерти: оккупанты в Крыму устроили масштабные обыски : Новости без границ 12:07
- Кулеба назвал репрессии против крымских татар в Бахчисарае "показательными" : LB.ua 12:07
- После обысков российские силовики задержали в Крыму четырех крымских татар. Ведущему ATR вменяют "организацию деятельности террористической организации" : Гордон 12:06
- Глава МИД Украины об обысках у крымских татар: Доказательная база нарушений РФ прав человека растет и получит надлежащую оценку мира : Интерфакс-Україна 12:06
- Массовые обыски у крымских татар проводят в Крыму : 7 днів Ужгородськi 12:06
- Массовые обыски в Крыму: оккупанты опять "прессуют" крымских татар : From-UA.com 12:05
- Кулеба отреагировал на обыски и задержания крымских татар российскими силовиками : DsNews 12:03
- Прокуратура и полиция АРК открыли производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Бахчисарае : УСБН Запорiжжя 12:00
- Обыски в Бахчисарае: Прокуратура АРК начала уголовное производство : Крым.Реалии RFE/RL 11:52
- Обыски в Бахчисарае: ФСБ отпустила одного из задержанных после допроса : Крым.Реалии RFE/RL 11:52
- МИД Украины о новых обысках ФСБ: Россия игнорирует призывы прекратить давление на крымских татар : Крым.Реалии RFE/RL 11:52
- Кулеба об обысках в домах крымских татар: все действия фиксируем : УНИАН 11:48
- Оккупанты нагрянули с обысками в дома крымских татар, есть задержанные : Ирта-Fax 11:44
- Прокуратура и полиция АРК открыли производство по фактам незаконных обысков у крымских татар в Бахчисарае : Центр журналистских расследований 11:44
- Оккупанты в Крыму проводят незаконные обыски в домах крымских татар: прокуратура открыла дело : ОстроВ 11:39
- Прокуратура Крыма открыла дело по факту обысков крымских татар в Бахчисарае : LB.ua 11:37
- Правоохранители взялись расследовать законность обысков в Бахчисарае : Громадське телебачення 11:36