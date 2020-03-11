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В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар: задерживают стариков

В Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар: задерживают стариков (132)

Journalist.today 2020.03.11 09:46
11 марта, 09:45 Фото: Крымская солидарность Сегодня утром, 11 марта, в оккупированном Крыму российские силовики проводят обыски в домах крымских татар, сообщает "Крымская солидарность. Отмечается, что речь идет, по крайней мере, о семи обысках в домах крымских татар в Бахчисарае и Бахчисарайском районе. Российские оккупанты обыскивают дома Сейдамета Мустафаева (стример "Крымской солидарности"), Рустема Сейтмеметова, Амета Сулейманова (активист
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