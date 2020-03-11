В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране (38)

Kyiv.osp-ua.info 2020.03.11 10:23

11 березня 2020 Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике. Об этом сообщает "Интерфакс". По его словам, в стране не было подобного резкого падения цен с 2008 года. Современная ситуация, считает он, приведет к динамичному сокращению балансов предприятий, банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Министр отметил, что в настоящее время в первую очередь важно свести к