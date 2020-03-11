Правоохранители расследуют обстоятельства взрыва в Рени (47)

Одесса News 2020.03.11 12:13

11.03.2020 11:30 Обновлено: 11.03.2020 09:4409:44 Сегодня ночью в отделение полиции г. Рени Одесской области поступило сообщение от 41-летнего местного жителя, что на его дворе взорвался неизвестный предмет. Об этом сообщает Ренийское отделение полиции на сайте Нацполиции Одесской области. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа местного отделения полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП", - говорится в сообщении.