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Президент Зеленский уволил главу Киевской ОГА из-за его назначения в Кабмин

Президент Зеленский уволил главу Киевской ОГА из-за его назначения в Кабмин (68)

Преступности.нет 2020.03.11 11:17
11.03.2020 10:11 Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента. Вместе с тем, президент назначил Василия Володина временно исполняющем обязанности главы Киевской ОГА. В указе говорится "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".
ЗЕЛЕНСКИЙ, ВАСИЛИЙ, ГЛАВА, УКАЗ, ДОЛЖНОСТЬ, ЧЕРНЫШЕВ, Володин, Зеленский, Чернышев, Чернышов, Геннадьевич, Киев, Украина

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