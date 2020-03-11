Президент Зеленский уволил главу Киевской ОГА из-за его назначения в Кабмин (68)

Преступности.нет 2020.03.11 11:17

11.03.2020 10:11 Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Чернышева с должности главы Киевской областной государственной администрации. Об этом говорится в указе президента. Вместе с тем, президент назначил Василия Володина временно исполняющем обязанности главы Киевской ОГА. В указе говорится "уволить Чернышева Алексея Михайловича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению".