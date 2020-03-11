Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, в районе обстрела расположена школа - ООС (45)

УНИАН 2020.03.11 11:03

10:53, 11 марта 2020 Детей эвакуировали в бомбоубежище. REUTERS Боевики обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраине Марьинки Донецкой области, в районе обстрела расположена школа. Об этом говорится в сообщении на странице Операции объединенных сил в Facebook. "Слишком громкий режим тишины устроили российско-оккупационные войска мирным жителям Марьинки в Донецкой области - персоналу и воспитанникам