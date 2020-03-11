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Зеленский объяснил свой выбор министра обороны

Зеленский объяснил свой выбор министра обороны (80)

DailyUA 2020.03.11 14:24
Сегодня 12:33 Зеленский представил нового министра обороны Вопреки стандартам НАТО Зеленский назначил министром обороне не гражданского, а бывшего военного. Президент Владимир Зеленский в среду, 11 марта, представил нового министра Андрея Тарана. По словам главы государства, бывшего военного он решил назначить министром, поскольку главное на данный момент - уважение к нему со стороны армии. "Для меня было самым главным, как относится именно армия к министру
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