Зеленский объяснил свой выбор министра обороны (80)

DailyUA 2020.03.11 14:24

Сегодня 12:33 Зеленский представил нового министра обороны Вопреки стандартам НАТО Зеленский назначил министром обороне не гражданского, а бывшего военного. Президент Владимир Зеленский в среду, 11 марта, представил нового министра Андрея Тарана. По словам главы государства, бывшего военного он решил назначить министром, поскольку главное на данный момент - уважение к нему со стороны армии. "Для меня было самым главным, как относится именно армия к министру