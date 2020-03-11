Киев идет на карантин: прекращается обучение и отменяются массовые мероприятия (ВИДЕО) (64)

Ракурс 2020.03.11 12:22

11 мар 2020, 11:22 Карантин вводят в Киеве. Власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, и с 12 марта ввели собственные запреты. С четверга до конца марта прекращается обучение в школах и университетах, отменены массовые мероприятия. О таком решении в своем обращении 11 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко.