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Киев идет на карантин: прекращается обучение и отменяются массовые мероприятия (ВИДЕО)

Киев идет на карантин: прекращается обучение и отменяются массовые мероприятия (ВИДЕО) (64)

Ракурс 2020.03.11 12:22
11 мар 2020, 11:22 Карантин вводят в Киеве. Власти столицы решили не ждать официального решения правительства относительно ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусом, и с 12 марта ввели собственные запреты. С четверга до конца марта прекращается обучение в школах и университетах, отменены массовые мероприятия. О таком решении в своем обращении 11 марта сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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