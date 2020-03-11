Киев идет на карантин: прекращается обучение и отменяются массовые мероприятия (ВИДЕО) (64)

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- В Киеве с 12 марта из-за коронавируса вводят ограничения: приостановка учебного процесса и закрытие развлекательных центров : ОстроВ 12:39
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