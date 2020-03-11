Вовремя или нет? Шмыгаль объяснил, почему именно сейчас в Украине вводят карантин (82)

ICTV Факти 2020.03.11 18:06

В Украине именно сейчас вводят карантин и другие ограничительные меры, чтобы не допустить параболического роста заболеваний, как это произошло в Италии и Германии. Такие объяснения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства. Читайте: Украина 12 марта закроет 170 КПП на границе из-за коронавируса - По уровню мероприятий, по вопросам, вовремя, не вовремя.