Министры отказались от премий (101)

Hubs 2020.03.11 21:40

11.03.2020 21:31 Артем Руденко До конца года Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что министры в украинском правительстве отказались от своих премий до конца текущего года. "Министры отказались от своих премий до конца года", - сказал Шмыгаль на брифинге по результатам заседания правительства в среду. Вопрос премий министров будет рассматриваться по итогам года, добавил премьер. "Остается заработная плата, которая, как было принято, не должна превышать