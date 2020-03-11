Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Иран передаст Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ

Иран передаст Украине "черные ящики" сбитого самолета МАУ (58)

Рубрика 2020.03.11 21:30
Фото Reuters Фото Reuters Ольга Проскурова Иран согласился передать Украине "черные ящики" пассажирского самолета авиакомпании МАУ, который был сбит в окрестностях Тегерана 8 января 2020 года. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. По его словам, представитель Ирана Фархад Парвареш на сессии Совета ICAO в Монреале заявил о согласии официального Тегерана передать бортовые самописцы. Важливий результат щодо #PS752.
ЯЩИК, ИРАН, ЧЕРНЫЕ, ФАРХАД, УКРАИНА, САМОЛЕТ, Шевченко, Международные авиалинии Украины, Канада, Иран, Украина, Франция, Киев, Великобритания, Швеция, Афганистан

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020