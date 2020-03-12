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Генсек ООН призвал все страны активизировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса

Генсек ООН призвал все страны активизировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса (13)

РБК-Україна 2020.03.12 04:10
12.03.2020 - 03:58 Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations) Гуттериш призывает к солидарности и единству Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием к властям всех государств мира в связи с объявлением о пандемии коронавируса COVID- 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Гутерриш заявил, что сегодняшнее заявление главы Всемирной организации
КАРАНТИН, ИТАЛИЯ, ЗАРАЖЕНИЕ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, УКРАИНА, ВИРУС, Украина, Италия, Германия, Ухань
2020.03.12 (13)

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