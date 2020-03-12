Генсек ООН призвал все страны активизировать усилия в борьбе с пандемией коронавируса (13)

РБК-Україна 2020.03.12 04:10

12.03.2020 - 03:58 Фото: Антониу Гутерриш (flickr.com/United Nations) Гуттериш призывает к солидарности и единству Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с посланием к властям всех государств мира в связи с объявлением о пандемии коронавируса COVID- 19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Гутерриш заявил, что сегодняшнее заявление главы Всемирной организации