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Курс валют на 12 марта - доллар продолжает добивать гривну, НБУ бессилен

Курс валют на 12 марта - доллар продолжает добивать гривну, НБУ бессилен (18)

Znaj.ua 2020.03.11 20:16
Доллар снова подорожал, такой отметки украинцы давно не видели сегодня, 19:52 Обмен валют, скриншот из видео сегодня, 19:52 Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в четверг, 12 марта 2020 года. По сравнению с показателями в среду, 11 марта, гривна ощутимо ослабла в своих позициях, ее показатель - 25,62 за доллар.
ДОЛЛАР, КУРС, ВАЛЮТА, ГРИВНА, ЕВРО, КОПЕЙКА, Украина, США, Россия
2020.03.12 (18)

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