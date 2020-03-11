Курс валют на 12 марта - доллар продолжает добивать гривну, НБУ бессилен (18)

Znaj.ua 2020.03.11 20:16

Доллар снова подорожал, такой отметки украинцы давно не видели сегодня, 19:52 Обмен валют, скриншот из видео сегодня, 19:52 Стало известно, каким будет курс иностранных валют по данным Национального банка Украины (НБУ) в четверг, 12 марта 2020 года. По сравнению с показателями в среду, 11 марта, гривна ощутимо ослабла в своих позициях, ее показатель - 25,62 за доллар.