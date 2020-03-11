Обвал мировых цен на нефть Украине будет во благо - экономист (7)

ГолосUA 2020.03.11 17:05

Людмила Стрельцова Для Украины обвал цен на нефть на мировых рынках имеет позитивные последствия. Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "ГолосUA" выразил глава Комитета экономистов Андрей Новак. "Черный понедельник" (падение цен на нефть 9 марта сразу на 30% обвалило мировые рынки, при этом российский рубль, курс которого во многом зависит от нефтяных котировок, испытал самый настоящий шок.