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Обвал мировых цен на нефть Украине будет во благо - экономист

Обвал мировых цен на нефть Украине будет во благо - экономист (7)

ГолосUA 2020.03.11 17:05
Людмила Стрельцова Для Украины обвал цен на нефть на мировых рынках имеет позитивные последствия. Такое мнение в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "ГолосUA" выразил глава Комитета экономистов Андрей Новак. "Черный понедельник" (падение цен на нефть 9 марта сразу на 30% обвалило мировые рынки, при этом российский рубль, курс которого во многом зависит от нефтяных котировок, испытал самый настоящий шок.
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2020.03.12 (7)

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