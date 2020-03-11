Обвал мировых цен на нефть Украине будет во благо - экономист (7)

2020.03.12 (7)2020.03.11 (229) →
- Эксперты рассказали, как мировой кризис отразится на Украине : Українські Новини 06:44
- Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае - СМИ : Люблю Винницу 06:42
- Российский экономист спрогнозировал, какие проблемы ждут РФ из-за обвала цен на нефть : УНИАН 03:32
- Цены на нефть упали до 61,95 доллара за баррель : Микола.net 02:01
- Мир: Россия против Саудовской Аравии - кто проиграет ценовую войну? : Энергетика Украины 01:45
- Мир: сделка ОПЕК+ стала жертвой коронавируса : Энергетика Украины 01:45
- В российской экономике нашли позитив после обвала цен на нефть : Болград.net 00:13