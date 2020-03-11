Меркель: до 70% населения Германии заразятся коронавирусом (22)

Экономика от Пророка 2020.03.11 15:27

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что от 60 до 70% населения страны могут заразиться коронавирусом. Об этом сообщает CNN. "Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез", - сказала канцлер. - Угроза пандемии коронавируса становится вполне реальной - глава ВОЗ Лидер ФРГ считает, что 60-70% немцев будут заражены коронавирусом, речь идет примерно о 53 миллионах человек.