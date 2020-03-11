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Фокус: Украина

В мире объявлена пандемия коронавируса

В мире объявлена пандемия коронавируса (3)

Медиа-группа Объектив 2020.03.11 23:10
22:26 11.03.2020 Артем Некрасов Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он. Гендиректор предупредил, что слово "пандемия" не следует использовать "неосторожно". "Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданную
ВОЗ, ПАНДЕМИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БРИФИНГ, АДАН, БЕЗДЕЙСТВИЕ, Украина, Женева
2020.03.12 (3)

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