В мире объявлена пандемия коронавируса (3)

Медиа-группа Объектив 2020.03.11 23:10

22:26 11.03.2020 Артем Некрасов Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с коронавирусом. Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. "Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он. Гендиректор предупредил, что слово "пандемия" не следует использовать "неосторожно". "Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданную