В мире объявлена пандемия коронавируса (3)

Медиа-группа Объектив 2020.03.11 23:10
22:26 11.03.2020
Артем Некрасов
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с
коронавирусом.
Об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос
Аданом Гебрейесус.
"Мы пришли к выводу, что болезнь Covid-19 может быть расценена как
пандемия", - сказал он.
Гендиректор предупредил, что слово "пандемия" не следует использовать
"неосторожно".
"Если его неправильно использовать, то оно вызовет страх или неоправданную
ВОЗ, ПАНДЕМИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, БРИФИНГ, АДАН, БЕЗДЕЙСТВИЕ, Украина
, Женева