Болгария выдаст Украине Левина - фигуранта дела об убийстве Гандзюк (2)

Украина криминальная 2020.03.11 14:02
Опубликовано 11 марта 2020
Апелляционный суд города Бургас подтвердил это решение.
Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого
в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда
первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение.
Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин.
Фото: hromadske.ua
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
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