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Болгария выдаст Украине Левина - фигуранта дела об убийстве Гандзюк

Болгария выдаст Украине Левина - фигуранта дела об убийстве Гандзюк (2)

Украина криминальная 2020.03.11 14:02
Опубликовано 11 марта 2020 Апелляционный суд города Бургас подтвердил это решение. Апелляционный суд города Бургас (Болгария) рассмотрел жалобу подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк Алексея Левина на решение суда первой инстанции об его экстрадиции в Украину и подтвердил это решение. Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин. Фото: hromadske.ua Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
ЛЕВИН, ЭКСТРАДИЦИЯ, БОЛГАРИЯ, АКТИВИСТКА, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, БУРГАС, Гандзюк, Левин, Москаленко, BG, Украина, Херсон
2020.03.12 (2)

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