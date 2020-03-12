Участники группы "Время и Стекло" объявили о завершении проекта (+видео) (2)

Крым.Реалии RFE/RL 2020.03.11 19:52
11 марта 2020, 19:30
Участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний
(Позитив) расплакались объявили, что музыкальный коллектив прекращает свое
существование.
Об этом они сообщили в видеообращении на официальном канале группы в
YouTube.
На видео Дорофеева и Завгородний объявили дату своего последнего концерта и
рассказали о причинах такого решения.
"В нынешнем году нашей группе исполняется 10 лет.
СТЕКЛО, НАДЯ, ВРЕМЯ, ПОЗИТИВ, ГРУППА, РАСПАД, Завгородний
, Время и Стекло
, Время и стекло
, Украина
, Киев