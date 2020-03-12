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Участники группы "Время и Стекло" объявили о завершении проекта (+видео)

Участники группы "Время и Стекло" объявили о завершении проекта (+видео) (2)

Крым.Реалии RFE/RL 2020.03.11 19:52
11 марта 2020, 19:30 Участники группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив) расплакались объявили, что музыкальный коллектив прекращает свое существование. Об этом они сообщили в видеообращении на официальном канале группы в YouTube. На видео Дорофеева и Завгородний объявили дату своего последнего концерта и рассказали о причинах такого решения. "В нынешнем году нашей группе исполняется 10 лет.
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2020.03.12 (2)

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