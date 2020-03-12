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Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого

Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого (47)

Українські Новини 2020.03.12 12:14
Кира Молчанова Кира Молчанова Арест. Фото: freepik Государственное бюро расследований задержало еще одного подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Игоря Луценко в январе 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини. Отмечается, что 27 февраля ему было сообщено о подозрении в участии в
ВЕРБИЦКИЙ, ПОХИЩЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ЛУЦЕНКО, АКТИВИСТ, ПЫТКА, Вербицкий, Луценко, Чеботарев, Киев, Украина
2020.03.12 (47)

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