Задержан еще один подозреваемый в убийстве активиста Евромайдана Вербицкого (47)

Українські Новини 2020.03.12 12:14

Кира Молчанова Кира Молчанова Арест. Фото: freepik Государственное бюро расследований задержало еще одного подозреваемого в убийстве активиста Евромайдана Юрия Вербицкого и похищении бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Игоря Луценко в январе 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини. Отмечается, что 27 февраля ему было сообщено о подозрении в участии в