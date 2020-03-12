В Киеве набросились на Сивохо и толкнули его на пол: видео потасовки (157)

2020.03.12 (157)2020.03.11 (4) →
- Сивохо прокомментировал срыв Нацкорпусом презентации Платформы примирения и единства : Українські національні новини 13:48
- За стычки и нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело : Вої 13:45
- Сивохо заявил о срыве презентацию "нацплатформы примирения и единства" : Ирта-Fax 13:44
- "Нацкорпус" сорвал презентацию платформы за примирения Донбасса и толкнул Сивохо - тот упал : Українські Новини 13:44
- В Киеве становится все горячее: спецназ заблокировал центр - хватают всех подряд. Дикие фото : Стена 13:44
- В Киеве побили советника главы СНБО (видео) : Status Quo 13:43
- Киев: радикалы сорвали презентацию Платформы национального примирения и уронили Сивохо : Таймер Одесса 13:43
- Сегодня, 13:38 Алексей Ткаченко "Он не мог ответить ни на один вопрос, поскольку тогда пришлось бы назвать Россию агрессором": Активисты прокомментировали инцидент с Сивохо : ReplyUA.net 13:41
- Презентация "платформы примирения": за нападение на Сивохо задержаны 15 человек : RegioNews 13:41
- "Сепар галимый": активисты вытолкали Сивохо с презентации его "платформы примирения" - видео : Новое Время 13:41
- Срыв презентации "платформы примирения" Сивохо: полиция задержала 15 человек, открыто уголовное дело : Новое Время 13:41
- Сегодня, 13:26 Алексей Ткаченко Бутусов: Для Зеленского это серьезный вызов. Кого наказывать - того, кто говорит о "внутреннем конфликте" на Донбассе, или устроивших "внутренний конфликт" на презентации : ReplyUA.net 13:41
- Потасовка с Сивохо: стало известно о задержаниях : Обозреватель 13:39
- Некоторым мир не нужен, война - это бизнес и большие деньги, - Сергей Сивохо : Судебно-юридическая газета 13:39
- "Некоторым мир не нужен. Они хотят войны": Сивохо прокомментировал нападение националистов : NewsOne 13:39
- В Киеве набросились на Сивохо и толкнули его на пол: видео потасовки : Гуру.ua 13:39
- Сивохо о срыве своей презентации: Некоторым мир не нужен. Они хотят войны : Новости Донбасса 13:39
- "Они хотят войны": Сивохо отреагировал на нападение ветеранов "Азова" : Інформатор.press 13:36
- Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек, участвовавших в стычке : From-UA.com 13:35
- Полиция Киева начала уголовное производство по факту нападения на Сивохо : Главное 13:35
- "Хотят войны": Сивохо жестко поставил на место радикалов : Главред 13:35
- Нападение на Сивохо: полиция задержала 15 человек : Сегодня.ua 13:33
- Сивохо со скандалом презентовал Национальную платформу примирения и единства : Donbass.UA 13:33
- Националисты напали на Сивохо во время презентации платформы по примирению с Донбассом : Шиповник.ua 13:33
- Нацкорпус сорвал презентацию Платформы примирения и единства : ПрессОрг24 13:33
- Нападение на Сивохо: в отделение доставили 15 человек : Укринформ 13:32
- После столкновения на презентации Национальной платформы примирения задержали 15 активистов : Прямий канал 13:32
- Нападение на Сивохо: Полиция "закрыла" 15 активистов, начали уголовное производство : Depo 13:32
- За нападение на Сивохо задержали 15 человек, полиция открыла дело : 112.ua 13:30
- Начинаем диалог с людьми Донбасса: в Киеве презентовали Национальную платформу единства : Эхо Киева 13:30
- Правоохранители задержали 15 человек, которые напали на Сивохо : Рубрика 13:30
- Сивохо и Зеленский от своих планов не отступятся - Куликов : Эхо Киева 13:30
- Ветераны АТО сорвали презентацию платформы примирения Сивохи: видео : Рубрика 13:30
- "Национальная Платформа примирения и единства" будет работать с представителями неподконтрольного Донбасса, - Сивохо : Донецкие Новости 13:26
- Сивохо побили во время презентации Национальной платформы примирения: "Какое ты, ватный клоун, имеешь право говорить о примирении". ВИДЕО : РИА Мелитополь 13:25
- Бизнес на войне: Сивохо объяснил провал презентации нацплатформы примирения : Ракурс 13:22
- Нацкорпус Азов сорвал презентацию Платформы примирения и единства от Сивохи, обвинив его в повторении российской пропаганды : Новости Луганска 13:21
- "Враг Украины": Сивохо силой вытолкали с презентации Нацплатформы примирения : #Буквы 13:20
- Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО : Без Табу 13:17
- Некоторым мир не нужен: Сивохо прокомментировал срыв презентации Национальной платформы примирения : Західна iнформаційна корпорація 13:16
- В Киеве сорвали презентацию платформы примирения с Донбассом Сергея Сивохо : Комсомольская Правда в Украине 13:16