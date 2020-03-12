Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Киеве набросились на Сивохо и толкнули его на пол: видео потасовки

В Киеве набросились на Сивохо и толкнули его на пол: видео потасовки (157)

Сегодня.ua 2020.03.12 12:48
12 марта, 12:45 Сергей Мартынец На презентации присутствовали журналисты и члены Нацкорпуса и в какой-то момент началась толкотня В Киеве после презентации Национальной платформы примирения с Донбассом произошла потасовка, в ходе которой произошла потасовка с участием советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергея Сивохо - он даже упал от толчка. Новость дополняется... Источник: Сегодня
ПРИМИРЕНИЕ, ПЛАТФОРМА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, СЕКРЕТАРЬ, ДОНБАСС, ЕДИНСТВО, Сивохо, Украина, Киев, Россия
2020.03.12 (157)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020