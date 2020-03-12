А в Харькове решили не закрывать школы на карантин. Что придумал Кернес (59)

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- Вслед за школами: в Одессе собираются закрывать на карантин и детсады : Таймер Одесса 13:43
- Харьковских студентов отправили по домам : Город Х 13:40
- "Все школы будут закрыты": оставят ли харьковских учителей без зарплаты : Город Х 13:40
- В Одессе для непрерывного учебного процесса организованы видеоуроки : Тезис.od.ua 13:39
- Харьковская ОГА просит Кернеса закрыть все школы города на карантин : Страна.ua 13:32
- Власти Харькова отказались вводить трехнедельный карантин в школах и садах : Экономические новости 13:03
- Коронавирус в Харькове развязал язык губернатору Кучеру, к Кернесу назрело много вопросов : Znaj.ua 12:46
- Глава Харьковской ОГА склоняет Кернеса к карантину в школах : Українська правда 12:41
- Глава Харьковской ОГА призвал Кернеса закрыть школы на карантин : RegioNews 12:41
- В Харькове школы и сады должны быть закрыты на карантин, - Кучер : Depo 12:25
- Карантин: одесских школьников перевели на дистанционное обучение : Репортер Одесса 12:25
- В Одессе объявили карантин и изменят формат Юморины : Новости Луганска 12:21
- У Харькова - свой "карантин": дети продолжают ходить в школы : Комментарии.UA 12:20
- Все харьковские вузы будут закрыты - Кучер : Status Quo 12:13
- Мэр Харькова отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : Барометр Южноукраинска 12:12
- Кернес пошел против системы и отменил карантин в Харькове, "куда девать детей" : Акценты 12:09
- Кернес отказался закрывать школы в Харькове из-за карантина в Украине : Обозреватель 12:09
- На Харьковщине не будут закрывать на карантин садики и школы : Lenta.ua 12:07
- Глава Харьковской ОГА потребовал от Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине : NewsRoom.kh.ua 12:06
- В Харькове не будут вводить карантин : 2000.ua 12:00
- ​Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : Kramatorsk.info 11:51
- Кернес не ввёл карантин в харьковских школах : UA.news 11:47
- В Харькове студенты и школьники не ушли на карантин : Українські Новини 11:44
- А в Харькове решили не закрывать школы на карантин. Что придумал Кернес : Iнше ТВ 11:43
- В Харькове школы и детсады не будут закрывать на карантин : Время Харьков 11:43
- Мэр Харькова отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и садах : RegioNews 11:41
- В Харькове решили воздержатся от карантина : Hubs 11:40
- Без карантина: Кернес придумал, как не допустить распространения коронавируса : Gazeta.ua 11:35
- Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : Шиповник.ua 11:33
- Кернес плюнул в лицо Зеленскому, отказавшись выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : Актуальная Правда 11:12
- Карантин из-за коронавируса в Харькове: развлекательные заведения закроют, школы и детсады - нет : Весь Харьков 11:10
- Как будет проходить карантин в Харькове: появились подробности : Подробности.ua 11:10
- Мэр Харькова отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : НикВести 11:07
- Мы - не мегаполис: в Первомайском школы и детсады не закрывают на карантин : NewsMir.info 11:06
- Городок на Харьковщине отказался закрывать садики и школы на карантин : Главное 11:05
- Карантин в Харькове: школы и детские сады продолжат работать : Еспресо TV 11:03
- "Выполните распоряжение МОН": Кучер требует от Кернеса закрыть школы Харькова на карантин : Vgorode.ua 10:45
- В Первомайском не будут закрывать на карантин садики и школы : Status Quo 10:43
- Кернес отказался выполнять постановление Кабмина о карантине : RUpor.info 10:41
- В Харькове вводятся превентивные меры для предупреждения заболевания коронавирусом : Robinzon.tv 10:40
- С 12 марта школы Одессы закрывают на карантин : Пора говорить 10:29
- Кучер обратился к городской власти Харькова в связи с коронавирусом : Status Quo 10:13
- Театры, кино и ТРЦ продолжают работать: корреспондент НАШего о карантине в Одессе : Медіаплатформа "НАШ" 10:12
- Карантин в Харькове: Кернес придумал для школ свое решение : Українська правда 10:11
- Кернес отказался выполнять решение Кабмина о карантине в школах и детсадах : LB.ua 10:07