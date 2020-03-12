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А в Харькове решили не закрывать школы на карантин. Что придумал Кернес

А в Харькове решили не закрывать школы на карантин. Что придумал Кернес (59)

Iнше ТВ 2020.03.12 11:43
В Харькове в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недель будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские садики продолжат работать. Об этом мэр Харьков Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook. "Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах.
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2020.03.12 (59)

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