А в Харькове решили не закрывать школы на карантин. Что придумал Кернес (59)

Iнше ТВ 2020.03.12 11:43

В Харькове в связи с риском распространения коронавируса COVID-19 с 12 марта на три недель будут закрыты театры и кинотеатры, цирк и развлекательные центры, но школы и детские садики продолжат работать. Об этом мэр Харьков Геннадий Кернес сообщил на своей странице в Facebook. "Будут закрыты театры и кинотеатры, цирк, развлекательные центры и игровые зоны в шоппинг-моллах.