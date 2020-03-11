Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля! (1)

Корупція Інфо 2020.03.11 15:52
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса
в мире. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook.
Нардеп отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине
вводят карантин.
Он предусматривает:
- закрытие учебных заведений,
- запрещение массовых собраний более 200 человек,
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также будет закрыта большая часть КПП.
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