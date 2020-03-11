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Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля!

Срочно! Кабмин ввел общенациональный карантин из-за коронавируса. До 3 апреля! (1)

Корупція Інфо 2020.03.11 15:52
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщила нардеп Виктория Сюмар в Facebook. Нардеп отметила, что с 12 марта на три недели, до 3 апреля, в Украине вводят карантин. Он предусматривает: - закрытие учебных заведений, - запрещение массовых собраний более 200 человек, - закрытие авиасообщения с некоторыми странами. Также будет закрыта большая часть КПП.
КАРАНТИН, УКРАИНА, ЗАКРЫТИЕ, ЗАВЕДЕНИЕ, ВИКТОРИЯ, КИЕВ, Сюмар, Кличко, Украина, Киев, Италия
2020.03.12 (1)

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