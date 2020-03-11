В Украине общенациональный карантин: что нужно знать? (7)

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- С сегодняшнего дня в Украине вводится карантин и запрет на массовые мероприятия : Cxid.info 06:02
- Совсем без паники. Власти запретили массовые мероприятия, но бизнес не спешит подчиняться : Український Бізнес Ресурс 05:14
- Карантин вводится во всех учебных заведениях - Минобразования : Gazeta.ua 05:05
- Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина : Всеукраинские вести 01:56
- Министерство образования ввело карантин во всех учебных заведениях по всей территории Украины до 3 апреля : Karachun.com.ua 00:47
- Все учебные заведения закрыты на трехнедельный карантин : Dnepr.Info 00:23
- С 12 марта в Мелитополе карантин : Наш Город Мелитополь 00:04