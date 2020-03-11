В Украине общенациональный карантин: что нужно знать? (7)

Nbn.ua 2020.03.11 19:07

11.03.2020, 15:04 В среду, 11 марта, стало известно, что по результатам заседания Кабинета министров, правительство вынесло решение о необходимости введения с 12 марта по 3 апреля общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Режим карантина будет действовать во всех регионах. Кабмин рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения