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В Украине общенациональный карантин: что нужно знать?

В Украине общенациональный карантин: что нужно знать? (7)

Nbn.ua 2020.03.11 19:07
11.03.2020, 15:04 В среду, 11 марта, стало известно, что по результатам заседания Кабинета министров, правительство вынесло решение о необходимости введения с 12 марта по 3 апреля общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса. Режим карантина будет действовать во всех регионах. Кабмин рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий с участием 200 и более человек и ввести карантин в школах из-за распространения
КАРАНТИН, ЗАВЕДЕНИЕ, УКРАИНА, ОГРАНИЧЕНИЕ, МЕРОПРИЯТИЕ, КАБИНЕТ, Сюмар, Украина, Киев
2020.03.12 (7)

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