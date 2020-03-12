Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

ТКГ в Минске договорилась об обмене пленными и разведении сил на Донбассе

ТКГ в Минске договорилась об обмене пленными и разведении сил на Донбассе (56)

Антикор.com.ua 2020.03.12 00:12
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе. В среду, 11 марта, стороны достигли договоренностей по нескольким пунктам, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По вопросу обмена пленными, представители ТКГ должны представить список лиц на обмен, который должен состояться в кратчайшие сроки.
МИНСК, ДОНБАСС, ЕРМАК, РАЗВЕДЕНИЕ, ПОДГРУППА, ОФИС, Ермак, Козак, Украина, Минск, Россия, Германия, Франция
2020.03.12 (56)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020