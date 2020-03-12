ТКГ в Минске договорилась об обмене пленными и разведении сил на Донбассе (56)

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- В Минске Ермак и Козак провели переговоры: прогресс или "зрада" : InfoKava.com 13:42
- В Минске договорились об обмене пленными : Всеукраинские вести 11:57
- Боевики "ДНР" хотят "площадку для прямых переговоров с Киевом" : Источник.info 11:45
- В Минске договорились создать Консультативный совет по Донбассу для переговоров "сторон конфликта" : Новое Время 11:40
- В Минске глава ОП Ермак и представитель Кремля Козак договорились по вопросу обмена пленных, разведении сил и открытии двух КПВВ : Преступности.нет 11:16
- Россия и боевики отказались от секторального разведения войск на Донбассе : World News 11:15
- На переговорах в Минске договорились создать Консультативный совет по Донбассу : Новое Время 11:10
- Разведение сил на Донбассе: Козак выступил с заявлением после переговоров с Ермаком : Dialog.ua 10:32
- В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы : Новости мира 10:18
- Глава администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что на встрече в Минске обсудили новый формат диалога противоборствующих в Донбассе сторон : Островок 10:14
- Сегодня, 09:43 Андрей Бондар "Начнутся двусторонние переговоры Киева и "ЛДНР": Что решили на встрече Ермак и Козак? : ReplyUA.net 10:11
- СМИ: Россия и "Л-ДНР" отказались от разведения на Донбассе по секторам : Новости Донбасса 10:09
- О чем договорились Ермак и Козак в ТКГ - варианты : News24UA 10:05
- РФ и ЛДНР не хотят секторального разведения : From-UA.com 10:04
- У Зеленского отчитались о результатах встречи в Минске : Дело.ua 10:02
- В Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса Президента : Електронні Вісті 10:00
- У Зеленского сообщили свою версию, о чем договорились в Минске : МариоНетки.net 09:56
- У Зеленского сообщили свою версию, о чем договорились в Минске : Kherson.life 09:50
- Переговоры в Минске: итоги заседания ТКГ по Донбассу : В Час Пик 09:44
- Ермак в Минске договорился с человеком Путина об обмене пленными : Iнше ТВ 09:43
- СМИ: Россия и "ЛДНР" отказались от разведения на Донбассе по секторам : Новости Донбасса 09:39
- В Минске договорились об обмене пленными и открытии новых КПВВ на Донбассе : Donbass.UA 09:33
- В Офисе президента назвали вопросы, по которым достигли договоренностей на заседании ТКГ в Минске : ASPInews 09:31
- ТКГ при участии Ермака и Козака договорилась по обмену пленными и открытию КПВВ : Капитал 09:20
- Заседание ТКГ в Минске: Стало известно, о чем договорились стороны : Західна iнформаційна корпорація 09:16
- Ермак и Козак в Минске на ТКГ договорились о новом перемирии и двух КПВВ : Петр и Мазепа 09:10
- Украина и РФ верифицируют список пленных на обмен в течение недели : Аргументы и Факты Украина 09:09
- В ОП рассказали, о чем Ермак и Козак договорились в Минске по Донбассу : Главред 09:05
- "ДНР" заявляет, что договорилась о прямых переговорах с Украиной : Depo 09:02
- В Минске договорились об обмене пленными : Телеграф.com.ua 08:43
- Встреча в Минске: Украина и Россия договорились об обмене пленными и открытие КПВВ : RegioNews 08:41
- Обмен пленными и разведение сил на Донбассе: итоги заседания ТКГ в Минске : Судебно-юридическая газета 08:39
- Контактная группа в течение недели определит списки для обмена и участки для разведения : Новости Донбасса 08:39
- Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе и обмене в кратчайшие сроки : SkyNewsZP 08:34
- В Офисе президента рассказали о достигнутых договоренностях на заседании ТКГ : ДонПресс 08:28
- В Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака : Vector News 08:15
- В Минске состоялось заседание ТКГ с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака : Президент України 08:10
- Контактная группа в Минске договорилась о разведении сил в Донбассе и обмене в кратчайшие сроки : IPnews 07:44
- Андрей Ермак договорился с РФ об обмене пленными : Позиция 07:30
- На Донбассе появятся два новых КПВВ : Lenta.ua 07:07
- В заседании Трёхсторонней контактной группы в Минске приняли участие Ермак и Козак : ДонбассTimes 06:25
- Офис президента опубликовал свою версию итогов заседания в Минске : Знамя индустрии 05:00
- В Минске Ермак и Козак провели переговоры по новому обмену и разведению войск : ПрессОрг24 01:32
- На встрече трехсторонней группы в Минске были Ермак и Козак: что обсуждали : Экономика.com.ua 01:30