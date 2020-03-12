ТКГ в Минске договорилась об обмене пленными и разведении сил на Донбассе (56)

Антикор.com.ua 2020.03.12 00:12

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились определить список лиц для обмена и новые участки для разведения сил на Донбассе. В среду, 11 марта, стороны достигли договоренностей по нескольким пунктам, сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины Владимира Зеленского. По вопросу обмена пленными, представители ТКГ должны представить список лиц на обмен, который должен состояться в кратчайшие сроки.