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Вовремя или нет? Шмыгаль объяснил, почему именно сейчас в Украине вводят карантин

Вовремя или нет? Шмыгаль объяснил, почему именно сейчас в Украине вводят карантин (2)

ICTV Факти 2020.03.11 18:06
В Украине именно сейчас вводят карантин и другие ограничительные меры, чтобы не допустить параболического роста заболеваний, как это произошло в Италии и Германии. Такие объяснения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам заседания правительства. Читайте: Украина 12 марта закроет 170 КПП на границе из-за коронавируса - По уровню мероприятий, по вопросам, вовремя, не вовремя.
КАРАНТИН, ИНФЕКЦИЯ, ЭПИДЕМИЯ, БОРИСПОЛЬ, НЕДОПУЩЕНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ, Украина, Киев
2020.03.12 (2)

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