Вовремя или нет? Шмыгаль объяснил, почему именно сейчас в Украине вводят карантин (2)

ICTV Факти 2020.03.11 18:06
В Украине именно сейчас вводят карантин и другие ограничительные меры,
чтобы не допустить параболического роста заболеваний, как это произошло в
Италии и Германии.
Такие объяснения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время
брифинга по итогам заседания правительства.
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- По уровню мероприятий, по вопросам, вовремя, не вовремя.
КАРАНТИН, ИНФЕКЦИЯ, ЭПИДЕМИЯ, БОРИСПОЛЬ, НЕДОПУЩЕНИЕ, ПОПОЛНЕНИЕ, Украина
, Киев