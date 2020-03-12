Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Кабмин воссоздал министерство оккупированных территорий и переименовал его в министерство реинтеграции

Кабмин воссоздал министерство оккупированных территорий и переименовал его в министерство реинтеграции (52)

62.ua 2020.03.12 11:06
Роман Кальмиусский редактор Кабинет министров отменил создание единого Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и разделил его на два. Об этом говорится в постановлении No212 от 11 марта, сообщает Lb.ua. Таким образом, в Украине снова появилось отдельное Министерство по делам ветеранов. А существовавшее до сентября 2019 года Министерство по вопросам временно
ВЕТЕРАН, ЛИЦО, МИНИСТЕРСТВО, ЗАСЛУГА, УКРАИНА, РЕЗНИК, Резников, Бессараб, Украина, Крым, Донецк, Луганск, Севастополь
2020.03.12 (52)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020