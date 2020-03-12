Кабмин воссоздал министерство оккупированных территорий и переименовал его в министерство реинтеграции (52)

2020.03.12 (52)2020.03.11 (11) →
- Кабмин разделил МинВОТ на два ведомства : Медіаплатформа "НАШ" 13:12
- Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов : Zerkalo.mk.ua 12:59
- Такого не ожидали! В Кабмине появилось новое министерство. Кто стал руководителем нового ведомства : Корупція Інфо 12:52
- В Украине появилось министерство реинтеграции временно оккупированных территорий : Iнше ТВ 12:43
- Кабмин восстановил Министерство по делам ветеранов : Инфолайн 12:43
- Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два ведомства : Инфолайн 12:43
- В Украине появилось Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий : Газета День 12:26
- МинВВОТ снова разъединили на два ведомства : Черноморская телерадиокомпания 12:17
- Кабмин разделил Минветеранов и МинВОТ : Петр и Мазепа 12:10
- Кабмин разделил Минветеранов и МинВОТ : Знамя индустрии 12:00
- Кабмин решил оставить Министерство по временно оккупированным территориям : Комсомольская Правда в Украине 11:46
- Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов : Время Харьков 11:43
- В Украине появилось новое министерство : Время новостей 11:43
- Кабмин "перекроил" министерства : Главком 11:35
- МинВОТ и Минветеранов разделили на два ведомства : InfoResist.org 11:31
- "Фишки" нового Кабмина: в Украине создали еще одно министерство : Realist.online 11:24
- В Кабмине появилось новое министерство. Украинцы такого не ожидали! : NewsProUA 11:21
- В Украине появилось Министерство реинтеграции оккупированных территорий : ATR.ua 11:13
- В Украине появилось новое министерство : RegioNews 11:11
- В Украине создано новое министерство : Lenta.ua 11:07
- Кабмин воссоздал министерство оккупированных территорий и переименовал его в министерство реинтеграции : 62.ua 11:06
- Кабмин воссоздал министерство оккупированных территорий и переименовал его в министерство реинтеграции : 0642 Луганск 11:02
- Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и переселенцев на два ведомства : Страна.ua 11:02
- Кабмин восстановил МинВОТ, которое ранее было присоединено к Минветеранов : УСБН Запорiжжя 11:01
- Кабмин переименовал и разделил министерства оккупированных территорий и ветеранов : Західна iнформаційна корпорація 10:46
- Кабмин разделил Минветеранов и Министерство оккупированных территорий : Українські Новини 10:44
- Кабмин восстановил МинВОТ, которое ранее было присоединено к Минветеранов : Центр журналистских расследований 10:44
- Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ : Гуру.ua 10:39
- Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов : Обозреватель 10:39
- Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- В правительстве появилось новое министерство : Gazeta.ua 10:35
- Правительство отменило объединение МВОТ и Минветеранов : ПрессОрг24 10:33
- Правительство создало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий : Рубрика 10:30
- Правительство отменило объединение МВОТ и Минветеранов : DailyUA 10:24
- Кабинет министров разделил Минветеранов и МинВОТ : Сегодня.ua 10:17
- В Украине появилось новое министерство : Українська правда 10:11
- Кабмин разделил МинВОТ и Минветеранов : ICTV Факти 10:06
- Кабмин восстановил Министерство по делам ветеранов : Mk.Mk.Ua 10:06
- Правительство отменило объединение МВОТ и Минветеранов : Українські національні новини 10:03
- Министерство по делам ветеранов восстановили как отдельное ведомство : Kherson.life 09:50
- Правительство разделило Минветеранов и МинВОТ : Зеркало недели. Украина 09:46
- Правительство разделило МинВОТ и Минветеранов : the Бабель 09:42
- Правительство разделило Министерство ветеранов и Министерство по временно оккупированным территориям : НикВести 09:07
- Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий : Fin.org.ua 08:31
- Кабмин разделил Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий : Укрудпром 07:44