Вакарчук больше не глава "Голоса": кто возглавил партию (видео) (13)

Сегодня.ua 2020.03.11 22:17

11 марта, 22:09 Елена Вус Вакарчук, как лидер, намерен продолжать развитие партии В среду, 11 марта, партия "Голос" провела съезд и избрала своим председателем народного депутата от политсилы Киру Рудик. Об этом сообщил Святослав Вакарчук в видеообращении, опубликованном в Facebook, после съезда партии. "Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые.