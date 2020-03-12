В киевском кинотеатре найден труп его директора (69)

Досье 2020.03.12 10:28

12.03.2020 09:28 В Киеве по адресу проспект Владимира Маяковского, 31 в здании кинотеатра "Флоренция" нашли труп мужчины в крови. Тело находилось на лестничном пролете одного из подсобных помещений. Сотрудники кинотеатра позвонили в полицию 11 марта около 22:20. Погибшим оказался директор кинотеатра. Одна из версий, которую рассматривают правоохранители - несчастный случай, так как в помещении, где нашли труп, очень крутые лестничные марши.