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Фокус: Украина

Смертельное ДТП под Одессой (ФОТО)

Смертельное ДТП под Одессой (ФОТО) (42)

ОТКАТ Одесский 2020.03.12 10:23
В результате аварии в селе Лиманка погибли два человека. Еще одного пострадавшего деблокировали из искореженного автомобиля работники ГС ЧС. Он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ НП и ГС ЧС Одесской области. Поздно вечером, 11 марта, в Овидиопольском районе, водитель BMW, двигаясь на высокой скорости в сторону жилого массива "Совиньон", не справился с управлением, авто вылетело на трамвайные рельсы и врезалось в столб.
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