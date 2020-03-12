Смертельное ДТП под Одессой (ФОТО) (42)

ОТКАТ Одесский 2020.03.12 10:23

В результате аварии в селе Лиманка погибли два человека. Еще одного пострадавшего деблокировали из искореженного автомобиля работники ГС ЧС. Он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службах ГУ НП и ГС ЧС Одесской области. Поздно вечером, 11 марта, в Овидиопольском районе, водитель BMW, двигаясь на высокой скорости в сторону жилого массива "Совиньон", не справился с управлением, авто вылетело на трамвайные рельсы и врезалось в столб.